Acqua & Sapone | la gestione del magazzino di Lanuvio passa a HCLOG

(Di venerdì 18 novembre 2022), Società Cooperativa di Produzione e Lavoro di Pescara, ha siglato un accordo per la presa in carico della attività dipresso ildi(RM) – subentrando alla società Logistics Bridge a partire dal prossimo 19 novembre 2022. Contestualmente, in data 2 novembre 2022 è stato sottoscritto un accordo sindacale che prevede la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e l’applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento (Multiservizi). A seguito di questo accordo, i lavoratori deldihanno firmato le lettere di assunzione per l’impiego con attivazione a partire dal 19 novembre 2022.conferma così la completa continuità occupazionale e garantisce la piena ...

Terra è vita

Shmyhal ha sottolineato che la Russia continua gli attacchi missilistici sulle infrastrutture critiche civili dell'Ucraina, privando la popolazione di luce,, riscaldamento e comunicazioni ...Un popolo che sembra ormai un flusso d'in cerca del punto di congiunzione con il mare cristallino della libertà. Sappiamo che i regimi si fondano sulla violenza e che usano come un manganello ... Per l’acqua non servono sciamani ma infrastrutture 1' di lettura 18/11/2022 - Il Comune di Civitanova si farà carico dell'aumento delle tariffe dell'acqua deliberato oggi pomeriggio dall’assemblea Aato 3 e imposto per legge dall’Arera (astenuti Treia, ...compresi i rimborsi degli importi spesi per pagare le bollette di acqua, gas ed elettricità. Il decreto legge Aiuti-quater, esaminato dal Consiglio dei ministri di giovedì 10 novembre, ha portato da ...