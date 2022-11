Vite al Limite | muore dopo il programma | il racconto è drammatico

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 17 novembre 2022)alè unche va in onda da oltre dieci anni, in tutto in mondo e in Italia sulla rete Real Time. Fin da subito ilha riscosso grande successo, questo soprattutto per ilschietto didi persone affette da gravi forme di obesità. Purtroppo non sempre vi è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.