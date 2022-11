Vierchowod | “Se il Napoli molla | la Juve può rientrare per lo Scudetto”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 17 novembre 2022) Pietroritiene che se illa presa, lantus puòper loPietro, ex difensore di Fiorentina, Roma, Milan entus tra le tante, si è espresso sulla lottaai microfoni di Fuori di. In primis lo Zar si schiera contro i Mondiali: “Io non avrei assegnato questo Mondiale al Qatar perché interrompi un campionato per oltre un mese. Ovviamente è stato fatto esclusivamente per i soldi, ma non è giusto. Non puoi penalizzare i club, andando a giocare in un posto dove peraltro la temperatura è di 40 gradi”. Perlantus puòper lose il...