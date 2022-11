Signa | dalle offese al cane nasce una violenta lite | due persone denunciate - Cronaca - lanazione it

I due hanno iniziato a discutere arrivando alle mani. Presentavano ferite lievi, trasportati al pronto ...Sui banchi del 'Mercatale in Empoli', sabato 19 novembre 2022,8 alle 13, in via Bisarnella, si potranno trovare come di consueto, prodotti locali e toscani ...forno Romolino di Lastra acon ...Signa, 15 novembre 2022 - Presentato questa mattina nella Sala Rossa di Villa Castelletti il calendario di iniziative natalizie (e non solo) condiviso dalle Amministrazioni di Signa, Carmignano, Lastr ...Termina agli ottavi di finale l’avventura in Coppa Italia del Figline, che in casa si è fatto sorprendere dal Signa che, vincendo 2-1, ha staccato il biglietto per i quarti di finale del 7 dicembre.