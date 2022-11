Rovesci e temporali sul Lazio | allerta meteo gialla per venerdì 18 novembre

BlogSicilia.it

MATTINA POMERIGGIO SERA Venerdì 18 Novembre: Nuovo peggioramento del tempo consparsi VENERDI' : Graduale peggioramento del tempo per l'arrivo di un vortice depressionario che at ...Sud: ancora instabile con. Tendenza : prossima settimana ancora all'insegna delle piogge con la probabile formazione di un intenso ciclone tra lunedì e martedì. Il Meteo in Sicilia, rovesci e temporali sparsi, temperature stabili – LE PREVISIONI mentre piogge e rovesci sono previsti Nord-Ovest, in Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna. Con l'arrivo della sera la situazione peggiorerà visto che le previsioni meteo segnalano forti temporali Liguria ...Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 17. Centro: Cielo nuvoloso con rovesci e locali temporali, in esaurimento dal pomeriggio tendenza ad ampie schiarite. Temperature in calo, massime tra 15 e ...