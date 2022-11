Roma | uccise due prostitute cinesi e una trans nel quartiere Prati | Ipotesi serial killer

(Di giovedì 17 novembre 2022) Unaessuale è stata trovata morta in tarda mattinata nella capitale in un appartamento di via Durazzo, dietro il tribunale nel. Un omicidio che ha tutta l'apparenza di essere a ...

Sono entrambe di nazionalità cinese le due donne trovate morte in un condominio di. È la ... sembra che le tre donne esercitassero la prostituzione e che tutte siano statea coltellate . ...... sempre nello stesso quartiere, due donne di origine cinese sono state. A dare l'allarme era stato il portiere dello stabile che aveva trovato sul pianerottolo una donna con gli indumenti ...Giornata tragica a Roma, dove una transessuale è stata trovata morta oggi in un appartamento di via Durazzo, nel quartiere Prati. La trans – come riporta ...Come sono state uccise le tre donne a Roma A far scattare questa ipotesi, non soltanto la vicinanza fra i luoghi in cui sono stati rinvenuti i cadaveri e lo stile di vita condiviso dalle vittime, ...