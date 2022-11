Piantedosi porta il piano sui migranti all' Ue | più rimpatri

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Potenziare i canali di ingresso regolare, intensificare ie cooperare per lo sviluppo in Africa. Questi - secondo il Viminale - gli obiettivi condivisi nel bilaterale tra il ministro dell'Interno, Matteo, e il commissario europeo agli Affari Interni, Ylva Johansson, al vertice dei ministri dell'Interno del G7 a Wiesbaden. Suleuropeo per i«intendiamo dare il nostro contributo. Ci sarà una proposta dell'Italia, che è quella condivisa con i Paesi di primo ingresso, ma non credo andrà molto lontano da quella della Commissione» che non può prescindere da «canali di ingresso regolari e rafforzamento di grandi esperienze che l'Italia ha in campo da tanto tempo in Europa, come i corridoi umanitari» ha detto, a margine del G7 dei ministri dell'Interno a ...