Padova | «Regali e spese con i fondi donati ai bimbi malati di cancro» | indagata Chiara Azzena di Team For Children

(Di giovedì 17 novembre 2022) L?accusa è pesante. Non tanto per il reato, è contestata l?appropriazione indebita, quanto per avere utilizzato il denaro versato in favore dei piccolidel reparto di...

Girello infatti risulta essere residente non a, ma in Sardegna nel comune di Golfo Aranci rinomata località balneare dei vip di tutto il mondo. In questo paradiso terreste la fondatrice di ...Chiara Girello Azzena, presidente di Team For Childred, è sospettata di aver usato i soldi della Onlus per numerosi viaggi in Sardegna e riparato la sua macchina. Il denaro in questione è quello versa ...PADOVA - Acquistava sotto costo auto per poi rivenderle a prezzi competitivi. Il tutto frodando l'Iva. Questa l'accusa nei confronti di una società della Bassa padovana e del ...