Mercato auto Europa | ancora un segno positivo ad ottobre | vendite a +14%

(Di giovedì 17 novembre 2022) Forse è presto per parlare di piena ripresa ma, se non altro, “il paziente dà segni di vita”. Il riferimento è aldell’mobile dell’Occidentale (UE+EFTA+UK): nel mese dile immatricolazioni sono cresciute del 14,1% e sono pari a 910.753 veicoli (mentre sono 9.181.660 le registrazioni europee dei primi dieci mesi dell’anno, in calo del 7,8%), con tutti i principali mercati nazionali dell’area in crescita, tranne quelli, secondari, di Danimarca, Finlandia, Ungheria, Slovenia e Irlanda. Si tratta del terzo mese consecutivo e del primo trimestre col“più”, che arrivano dopo tredici cali consecutivi. Fino allo scorso luglio, infatti, ildell’Occidentale fletteva del 13,3% rispetto al gennaio-luglio del 2021. La tendenza ha ...

...francese è all'ottavo posto nelle vendite (9.000 unità) ma è soprattutto l'unico modello nella top 10 a non vedere le sue vendite cadere in unin contrazione. Nel solo mese di marzo, l'...... elettrificazione dei mezzi di terra,- produzione di energia da fonti rinnovabili, soluzioni ...per il trasporto aereo per i prossimi 15 anni.' Nei prossimi ventanni saranno introdotti nel...TORINO - Ancora un segno positivo per il mercato dell'auto europeo, il terzo dopo tredici cali consecutivi. Nel mese di ottobre in Europa, Paesi Efta e ...Polestar, il costruttore svedese di auto elettriche ad alte prestazioni (nato da una costola di Volvo che, a sua volta, è conrollata dal gruppo cinese Geely) sbarca in Italia con due modelli, entrambi ...