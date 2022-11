LIVE Virtus Bologna-Valencia 77-52 | Eurolega basket in DIRETTA | emiliani in totale controllo a 5? dalla fine

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82-55 Tripla di Harper 82-52 Tripla di Cordinier e +30!!!!! 79-52 Canestro di Cordinier 77-52 Due su due ai liberi per Prepelic 77-50 Ancora Mannion a canestro 75-50 Canestro di Puerto eche arriva a 50 punti 75-48 Canestro di Mannion 73-48 Uno su due ai liberi per Rivero, mentre Jaiteh esce per cinque falli 73-47 Due su due ai liberi per Weems 71-47 Canestro di Lundberg e ormai partita che è entrata nel garbage time 69-47 Tripla di Alexander 69-44 Tripla di Lundberg eche da oltre l’arco sta vincendo la partita! 66-44 Due su due ai liberi di Harper per iniziare l’ultimo quarto 66-42 Canestro di Harper quando siamo quasi allo scadere 66-40 Prima tripla anche per Weems! 63-40 Due su due ai liberi anche per ...