Indagine Ruby Ter | assolti a Roma Berlusconi e Apicella

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il tribunale diha assolto Silvio(numero uno di Forza Italia e patron del Monza) in uno dei filoni della maxTer perché il fatto non sussiste. I giudici hanno fatto cadere le accuse anche per il cantante Mariano. I due erano accusati di corruzione in relazione alla falsa testimonianza del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.