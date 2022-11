In Bergamasca è allarme furti in farmacia | 17 in tre mesi | la mappa dei colpi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 17 novembre 2022) Bergamo. La zona piùta è per distacco la Bassa, con 5a Romano di Lombardia, 2 a Bariano e Calvenzano, 1 a Caravaggio, Covo e Misano Gera d’Adda. Altri 4sono stati messi a segno tra la città e l’hinterland: 2 a Bergamo, 1 ad Alzano Lombardo e Dalmine. Un colpo anche a Caprino Bergamasco e Sedrina. In totale sono 18 ai danni delle farmacie della provincia, 17 concentrati tra il mese di agosto e la prima settimana di novembre. “In un breve lasso temporale si è registrato un incremento importante del fenomeno”, osserva il prefetto Enrico Ricci. Motivo per il quale giovedì (17 novembre) è stata convocata una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, il presidente di FederFarma Bergamo Giovanni Petrosillo e il ...