Il 21enne che ha tentato di uccidere la fidanzata 18enne e poi si è tolto la vita

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ha sparato due colpi di pistola al petto dellae poi ha utilizzato quella stessa arma da fuoco per togliersi la. Il dramma è avvenuto nella tarda serata di mercoledì nel Barese, a Cassano delle Murge. La giovane, 18 anni compiuti da poco, è stata immediatamente soccorso e ricoverata in ospedale. Le sue condizioni di salute sono gravissime, nonostante l’intervento per estrarre quei due proiettili che l’hanno centrata – a distanza ravvicinata, a quanto pare – in pieno petto. Non c’è stato niente da fare, invece, per ilche hadila giovane compagna. Cassano delle Murge, spara allaappenae poi si uccide Il tutto si è consumato nel giro di pochi minuti, a Cassano delle Murge (in provincia di Bari). Per motivi ancora ...