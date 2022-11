Gli Usa “avvisano” Zelenski | si apre uno spiraglio di pace in Ucraina

(Di giovedì 17 novembre 2022) Scavallate le temute elezioni di mid term – concluse con una tenuta dei Democratici e col mancato sfondamento dei Repubblicani – gli Usa iniziano la loro moral suasion nei confronti dell’perché si aprano finalmente spiragli di trattativa sulla guerra . I canali con la Russia restano aperti, l’incontro a Bali fra Joe Biden e Xi Jinping ha evidenziato la necessità di collaborare per abbassare la tensione, e la prudenza americana sul missile caduto in territorio polacco è stata parecchio apprezzata a Mosca. Ora la missione Usa è quella di convincerealla trattativa, che gli ucraini continuano a vedere come fumo negli occhi. Ma i ‘pizzini’ che giungono da Washington nelle ultime ore sono piuttosto chiari, e l’dovrà prresto recepirli visto lo sforzo fatto dall’Occidente per armare Kiev e rendere possibile la ...

Nel frattempo, il "disgelo" " quanto meno formale " conha provocato un effetto domino: altri leader presenti a Bali, che sino alla vigilia del G - 20 erano timorosi di avvicinarsi a Xi per ...... sarà un Natale povero, ma i consumi salgono Contrastanti i segnali in arrivo dai mercati, ieri ... i consumatori, è la tesi, hanno solo anticipatoacquisti per approfittare dei saldi, ma i ...La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente della Cina Xi Jinping, dopo il colloquio del giorno prima con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nel corso dell’incontro si è rimarcata la ...L'incontro negli USA a inizio dicembre tra la massima delegazione azzurra ... se non servisse parlare di persona col ragazzo ed espor­gli i progetti che abbiamo per lui Andremo comunque forti della ...