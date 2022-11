Gli adulti non capiscono le proteste dei ragazzi | un sintomo della crisi sociale in corso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) di Cesare Gigli Attivisti che protestano senza fare nessun danno, come i(beati loro!) che gettano pomodoro sui vetri delle opere d’arte e poi incollano le loro mani ai muri in attesa dell’arresto. Curioso come si condanni la protesta in modo netto quasi falsificando i fatti (non rovinano nulla, se non dei vetri) e trattandoli da “giovinastri”, come direbbero le nostre nonne, senza neanche cercare di vedere quali sono le loro ragioni. Non ho titolo per giudicare l’efficacia e l’efficienza delle loro iniziative. Posso solo dire che la mercificazione dell’arte è qualcosa che correttamente a questo punto viene usata contro l’arte stessa: non si può cercare la “visibilità mediatica” solo quando ci piace. Mi sento, però, di fare la seguente considerazione: qualunque protesta fatta dache non viene capita dagliè ...