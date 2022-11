GF Vip | dopo la Goich altri positivi | rischio chiusura per il reality

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il GF Vip sta arrancando e la nuova vippona positiva é Wilmala sua uscita, si inizia a tenere il peggio. Gli autori del GF Vip sicuramente sono riuniti per valutare tutti gli scenari possibili nelle prossime ore. La nuovatà di Wilmariapre il contagio del covid che sembrava allontanarsi. Che cosa succederà adesso? GF Vip studio Direttanews 16 11 22 (Mediaset)Stiamo assistendo all’edizione più polemica e movimentata degli ultimi anni del GF Vip. Sicuramente nessuno poteva immaginarsi uno scenario apocalittico del genere, ma il peggio forse deve ancora arrivare. Wilmaè risultata positiva ai tamponi di controlloche aveva manifestato qualche sintomo. La cantante un paio di giorni fa aveva dichiarato di sperare di avere il covid e così se ne andava ...

