F1 | Nico Hulkenberg in Haas nel 2023 al posto di Mick Schumacher che saluta | “Farò di tutto per tornare in questo mondo”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si va a collocare un altro tassello in vista del Mondiale di Formula Uno, e lo fa nel team. Al fianco di Kevin Magnussen (splendido protagonista della pole position di Interlagos), infatti, non vedremo più, bensì. Da tedesco a tedesco, dunque, ma il team capeggiato da Guenther Steiner ha preferito scegliere l’esperienza piuttosto che la freschezza dal figlio dei “Kaiser”., che in questa stagione ha preso ildi Sebastian Vettel appiedato dal Covid-19 tra Bahrein e Arabia Saudita, vanta 181 gettoni nella massima serie del motorsport ma, proprio permotivo, detiene un record “poco ambito”, ovvero il massimo numero di gare senza aver mai conquistato un ...

