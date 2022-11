“Enrico Montesano ha fatto il saluto romano alle prove di Ballando” | la rivelazione di alcune fonti Rai all’Ansa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022)dicon le Stelle con la maglia della Decima MAS, “una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”. La notizia che ha creato un caos più grande di ora in ora l’ha data per prima Selvaggia Lucarelli: da lì ed entro poche ore, la decisione di squalificaredalla gara e l’avvio di un’istruttoria interna. Come si è arrivati alla messa in onda di quelle immagini? E se la moglie dell’attore a La Stampa ha parlato di “pura leggerezza”, dultime indiscrezioni riportate dcosì non parrebbe. SecondoRai, all’inizio delledell’ultima puntata dicon le stelle, ...