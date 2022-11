Emma Marrone talento nascosto | la rivelazione spiazza

In questi giornista svelando diversi aspetti della propria vita personale . Dopo il Tweet in cui scherzava sulla sua situazione sentimentale , che la vede single dopo una vita romantica ricca di colpi di ...e il tessuto ovarico congelato: 'Spero di essere mamma senza bisogno di un uomo' A rivelare questo aspetto intimo è la stessain un'intervista a Vanity Fair dove affronta, tra l'...FOGGIA, 17/11/2022 – (agenzia dire) “Ho conservato il tessuto ovarico. Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all’estero per concepire un figlio da s ...Pare di capire che non sia servito mettersi all’occhiello presumibili esperti di hit come Sfera Ebbasta, Emma Marrone, Rkomi: evidentemente, nemmeno tutti i soldati e tutti i cavalli delle classifiche ...