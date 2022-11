Chiara Nasti mamma | è nato il figlio Thiago Papà Mattia Zaccagni | «Sei stata una forza della natura» I commenti su Zaniolo

(Di giovedì 17 novembre 2022)è diventata. L’influencer ha dato alla luce il primodall’amore con il calciatoreLazio. L’annuncio è stato dato con un post su Instagram in cui si fanno le presentazioni del piccolo di casa, stretto tra le braccia del. «Benvenuto amore di. Ti amiamo da morire», ha scritto la neosu Instagram pubblicando due teneri scatti del neo. Uno lo ritrae tra le braccia di, l’altra in tutto il suo splendore, con il viso incorniciato da un cappellino e una copertina. Isu ...

Ilary Blasi e Totti si presentano in tribunale a Roma PRIMI SCATTI SOCIALè diventata mamma, sui social presenta Thiago CICATRICE CANCELLATA Valentina Ferragni, un anno dopo il carcinoma: 'I medici salvano le vite' PAUSA CALCISTICA Diletta Leotta con Loris ...Cristiano Ronaldo batte tutti: a casa sua è già Natale! PRIMI SCATTI SOCIALè diventata mamma, sui social presenta Thiago CICATRICE CANCELLATA Valentina Ferragni, un anno dopo il carcinoma: 'I medici salvano le vite' NON SI NASCONDONO PIU' Francesco Totti e Noemi ...Angela Nasti ha ottenuto davvero tutto dalla propria carriera, con il suo corpo e il suo volto che ormai sono sempre più amati da tutti.L'influencer e il compagno Mattia Zaccagni hanno annunciato su Instagram la nascita del loro primo figlio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago. L'influencer e il c ...