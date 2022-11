(Di giovedì 17 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri sera a, al termine di accertamenti di polizia giudiziaria, i carabinieri del locale comando dell’Arma, hannoper il reato di tentato omicidio unbrianzolo, celibe, nullafacente, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi nonché resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza, il quale, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

È successo aieri sera, mercoledì 16 novembre 2022, un giorno dopo l'di un ragazzo di 24 anni a Cirimido . Dopo una serata a base di alcool tra amici, è scoppiato un litigio tra i due uomini ...Un uomo di 45 anni è ricoverato in gravissime condizioni, dopo essere stato accoltellato all'addome, ieri in tarda serata a, in Brianza. A quanto emerso fino a ora, l'aggressione è avvenuta durante una cena in casa. L'uomo è stato colpito da almeno tre fendenti, da un altro commensale, che è stato arrestato con l'...Alcol e lite, accoltellamento a Seveso: arrestato un 55enne che ha pugnalato un amico nella serata di mercoledì ...i due uomini si trovavano in un appartamento a Seveso, in provincia di Monza e Brianza, quando avrebbero abusato di bevande alcoliche. Dopo poco tra i due è scoppiata un'accesa discussione finita con ...