Abusi sessuali nella Chiesa | 613 i fascicoli italiani aperti in Vaticano

La Cei, alla vigilia della giornata dedicata alle vittime e ai sopravvissuti agli, ha dunque reso noto il I Report nazionale per fare luce sui casi di abuso nella Chiesa segnalati ai ...Sono le tipologie dei casi disui minori emersi dal primo rapporto sulla pedofilia del clero italiano nel biennio 2020 - 2021 pubblicato dalla Cei.Tra il 2020 e il 2021 i casi di abusi segnalati ai centri di ascolto, anche per fatti riferiti al passato, riguardano 89 persone, di cui 61 nella fascia di età 10-18 anni, 16 over 18 anni (adulto vuln ...Nei primi sei mesi di quest’anno in Italia i reati a danno dei minori sono diminuiti del 10 percento rispetto allo stesso semestre del 2021: da 19.431 casi a 17.475. Una decrescita generale che però ...