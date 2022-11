Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 16 | 10

(Di mercoledì 16 novembre 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale apertura dell’Unione Europea sui migranti la miseria Johansson si dice pronto ad aiutare l’Italia nei discuterò con piantedosi al G7 dell’interno aggiunge i flussi migratori vanno governati e non subiti dice Ministro dell’Interno piantedosi alle camere proposte di percorsi regali di ingresso per i paesi che collaborano la prevenzione delle partenze i regali ai rimpatri le navi del NG sono fattore di attrazione dice ministro secondo cui è legittimo ritenerle non inoffensive sulla Ocean Viking parla SAS Mediterranee costretti a chiedere aiuto alla Francia la CEI la chiusura verso I migranti inefficace e non dignitosa Il missile caduto ieri in Polonia che secondo gli 007 americani in ucraino Russo è stato proprio un incidente sfortunato non ci sono prove che indicano un attacco a noi dice presidente ...

