Ultime Notizie – Missili caduti in Polonia | Varsavia mette esercito in stato allerta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Sono state implementate le procedure previste in tale situazione, aumentando la prontezza al combattimento di alcune unità e servizi militari”. Così Piotr Miller, il portavoce del governo, su Twitter dopo la riunione del Comitato per la sicurezza riunitosi stasera adopo la caduta diin, al confine con l’Ucraina. “C’è stata un’esplosione nel distretto di Hrubieszów, che ha provocato la morte di due cittadini polacchi. Le autorità stanno facendo chiarezza sulla questione”, ha affermato. Miller ha poi fatto sapere che “stiamo valutando le procedure di cui all’art. 4 del Patto Atlantico”. “Il presidente polacco Andrzej Duda ha appena finito di parlare con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Verifichiamo le premesse dell’articolo 4 della Nato. Siamo in contatto con i nostri alleati e ci ...

Il ministero degli Esteri estone ha pubblicato un tweet in cui afferma che 'le notizie che arrivano dalla Polonia sono molto preoccupanti, ci stiamo consultando in modo stretto con la Polonia e altri alleati. L'Estonia è pronta a difendere...