“San Pio | alta professionalità e cure amorevoli” I ringraziamenti di un cittadino

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento ricevuta da unsannita e rivolta agli operatori medici ed infermieristici di un reparto dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. “Mi chiamo Antonio F., sono originario di Napoli, ma abito in provincia di Benevento. – ha esordito il nostro lettore – Mia suocera Elena C., 72enne di Portici, era affetta da un serio problema all’idrocefalo, non deambulava più, ed alcuni medici non avevano capito il serio problema. Per nostra fortuna mi sono recato presso l’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, più precisamente al padiglione San G. Moscati al reparto di neurochirurgia, dove abbiamo incontrato il dottore Michele Marino per una visita a mia suocera. Si è dimostrato un medico attento, scrupoloso, che mi ha fornito spiegazioni scientifiche a riguardo del problema di mia suocera. – ha spiegato – ...

