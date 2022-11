Riforma istituti tecnici e professionali | si pensa a quattro qualifiche | la prima a 17 anni A scuola ci saranno anche esperti delle imprese L’idea di Valditara

...un coinvolgimento continuo nella definizione dei decreti attuativi che completeranno la...lo stanziamento di 6 milioni per la nuova programmazione mentre sono stati assegnati agli...Ladeglitecnici e professionali sta prendendo forma. A Il Sole 24 Ore interviene Gianni Brugnoli, vice presidente di Confindustria per il Capitale umano. 'Le linee guida allo studio ...«Altro che flat tax. Ciò di cui si parla non è altro che un trattamento di favore per i contribuenti con partita Iva. Ed è anche iniquo perché tassa in modo diverso redditi da lavoro autonomo e reddit ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...