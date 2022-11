Piccolo G si dichiara a una compagna di classe e lascia tutti sotto shock

Leggi su biccy

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nella nuovadi Amici ci sono solo sei allieve e ben cinque si sono fidanzate. L’ultima, in ordine cronologico, è stata Federica che ha accettato il corteggiamento diG. “Di che hai paura?” ha chiesto lui. “Abbiamo un bel rapporto, metti che venga rovinato?“, ha risposto lei titubante. In casetta sembra iniziare una nuova tenera intesa… #Amici22 pic.twitter.com/bTBpTdgntB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022 Una coppia inaspettata che è esplosa all’improvviso e che hatoi fan della trasmissione. I due, infatti, fino all’ultimo daytime, non si sono mai considerati granché. ODDIO MA ANCHE FEDERICA EG, MA C’È QUALCUNO CHE NON SI ACCOPPIA IN QUELLA CASA? #AMICI22 pic.twitter.com/ci6QEr9ehD — setha cohen ...