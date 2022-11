Osservatorio per il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza | venerdì l’insediamento

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’per il: ad insediarlo,18 novembre alle ore 12,00, nel salone antistante “Sala Caduti di Nassiriya” Sede Consiglio Regionale della Campania, sarà il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, insieme con la Vice presidente della Commissione Regionale Istruzione, Cultura, Politiche Sociali, Bruna Fiola. Fanno parte dell’, finalizzato a contrastare fenomeni quali la povertà educativa, la devianza minorile, la violenza sui minori, la dispersione scolastica, il Presidente Oliviero, la Presidente Fiola, il consigliere regionale Salvatore Aversano, i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Napoli e di Salerno, i Procuratori della Repubblica ...

... Health City Institute, Fondazione SportCity,Permanente sullo Sport e con il patrocinio dell'ANCI, che si terrà questo pomeriggio al Senato della Repubblica. Il disegno di leggela ......del Comitato Scientifico dell'Terapie Avanzate e della Fondazione ONDA (nazionale sulla salute della donna e di genere), del Consiglio Direttivo del Centro Elena Cornaro...Turismo Veneto, boom di prenotazioni per le feste. Federalbeghi: "L'inflazione preoccupa" Secondo l'Osservatorio regionalem gli hotel sono pieni al 70% per il ponte dell'Immacolata e al 60% per ...FIRENZE — “Nella giornata odierna - afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega - si è, finalmente, ufficialmente insediato l’Osservatorio sulla legalità ... faremo del nostro meglio ...