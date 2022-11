Nomination Grammy Awards | onore e gloria anche ai Maneskin

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Life&People.it Beyoncé ancora una volta da record ai, nessuno come lei ha infatti ottenuto un numero diparagonabile a questa edizione dei prestigiosi premi musicali. La regina del soul internazionale ha guadagnato quest’anno nove candidature, apprestandosi così a superare l’eccezionale bottino di ventotto premivinti nel corso della sua straordinaria carriera. Beyoncé da guiness dei primati: Kendrick Lamar la tallona Alle spalle dell’artista ex membro delle Destiny’s Child troviamo il rapper losangelino, candidato in otto categorie, principalmente quelle appartenenti al mondo del rap, di cui è uno dei principali profeti contemporanei. Ottimo risultatoper il giovane Harry Styles: il divo glam-rock, fra i più apprezzati cantautori dalla GenZ, ha ottenuto sette ...

... che il prossimo 20 gennaio usciranno con un nuovo album Rush!, pochi giorni prima della cerimonia dei, dove lo scorso anno erano presenti per leggere le. Domenica sera, invece, la ...Sono state rivelate ledeiAwards 2023 , i più prestigiosi premi musicali al mondo, che come ogni anno riservano tre categorie dedicate ai Visual Media, ovvero cinema e televisione. A ottenere più ...La candidatura ai Grammy, per i Maneskin è l'ennesimo riconoscimento di quanto la loro carriera sia decollata a livello internazionale. Gli Oscar della musica hanno candidato la band ...Ecco a voi tutte le nomination per le diverse categorie per i Grammy 2023. Un nome spunta tra tutti, quello dei Måneskin candidati come “Best New Artist”.