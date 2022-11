“Harry Potter e la camera dei segreti” torna al cinema per il 20° anniversario

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A distanza di 20 anni esatti dall’uscita,e ladeisarà proiettato nuovamente in sala da oggi 16 al 22 novembre. Il secondo capitolo della saga letteraria, nata dalla penna di J. K. Rowling, vede il giovane maghetto fare ritorno nella Scuola di Hogwarts: ma nuove insidie lo attendono al varco. Considerata ad oggi una delle saghe letterarie etografiche più redditizie di tutti i tempi,ha inevitabilmente segnato l’infanzia di almeno un paio di generazioni. Lo dimostra il clamore suscita dalla reunion che ha avuto luogo lo scorso anno, in occasione del ventennale del primo film, e lo dimostra anche la nuova iniziativa promossa di recente. A partire da oggi 16 novembre e fino al prossimo 22 novembre, in molte sale ...

In occasione della premiere di The Menu , Ralph Fiennes è tornato a parlare della possibilità di interpretare ancora una volta Voldemort dopo il suo debutto ine il Calice di Fuoco . ' Certo, naturalmente ' ha detto l'attore quando gli è stato chiesto se tornerebbe a interpretare il Signore Oscuro. ' Non c'è alcun dubbio '. Qualche giorno fa l'...... che ha prestato la sua voce a personaggi iconici come lo Spider - Man di Andrew Garfield, Casper il fantasmino nel film omonimo e ai gemelli Wesley nella saga cinematografica di. ...21 anni fa il primo film diretto da Chris Columbus Harry Potter e la Pietra Filosofale. Ricordiamo i 10 momenti iconici.Se qualche anno fa la stessa Warner ha messo in dubbio un nuovo film su Harry Potter, oggi invece le cose sono cambiate ed un nuovo film potrebbe arrivare o iniziare nel 2023.