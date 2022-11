Gf Vip | Nikita Pelizon lo ammette | Fan increduli dalla notizia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Al Gf Vip,concorrente del reality show fa una confessione che lascia senza parole: ecco cosa ha dichiarato Una delle concorrenti del Gf Vip 2022 che fa parlare molto di sé per la sua genuinità, bellezza disarmante e semplicità è proprio lei, la bellissima. In molti associano questo volto anche ad un altro reality a cui ha fatto parte nel 2018: stiamo parlando de L’Isola dei famosi. Oggi, però, si sta facendo molto apprezzare dal pubblico italiano e ha fatto una confessione che ha lasciato senza parole il pubblico a casa e sul web. Curiosità su(foto web- democratico.it), originaria di Trieste, sin da piccola ha sempre avuto un forte interesse verso il mondo dello spettacolo e in particolare ...

GF7, Jessica Pelizon sul piede di guerra: la sorella dicontro il programma. In una serie di sfoghi L'articolo Jessica Pelizon, la sorella dicontro il GF: "Disonesti con i concorrenti" proviene da True ...Ci sarà un ritorno di fiamma Ex di Luca Onestini pronta a entrare al Grande FratelloSpunta ... Insomma, mentrepensa ancora all'influencer , il reality di Canale5 potrebbe vedere ...Luca Onestini non sarebbe libero fuori dalla Casa: ecco il motivo per il freno a Nikita Pelizon Da quando Luca Onestini è tornato al Grande ...Matteo Diamante si candida come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, ma non lo fa per la sua ex Nikita Pelizon. L’amicizia nata tra Nikita Pelizon e Goerge Ciupilan, che per quest’ultimo si ...