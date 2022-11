G20 | Xi si lamenta con Trudeau per fuga di notizie su bilaterale

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping si èto con il primo ministro canadese Justinper la mancanza di riservatezza riguardo i colloqui bilaterali di ieri a margine del vertice del G20 in corso a Bali, in Indonesia. “Tutto ciò di cui abbiamo discusso ieri è trapelato sui giornali e non in modo appropriato”, ha detto Xi a, aggiungendo che “se c’è sincerità, assumeremo un atteggiamento di rispetto reciproco per condurre il dialogo. Altrimenti, il risultato non è facile da dire”. “In Canada crediamo nel dialogo libero, aperto e franco”, ha ribattuto. “Continuiamo a cercare di lavorare insieme in modo costruttivo, ma ci saranno cose su cui non saremo d’accordo”, ha detto ancora il premier canadese. Non soddisfatto e prima di stringere la mano ae andarsene, ...