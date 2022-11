G20 | Meloni | Riunione Bali un successo | riavvicinamento Occidente e resto del mondo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Agenzia Vista), 16 novembre 2022 "Mi pare che il G20 segni untra l'e ildelcon un accordo sul testo finale nel quale si inserisce un passaggio che consideriamo fondamentale e significativo, vale a dire la condanna della Russia per l'aggressione nei confronti dell'Ucraina". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa di chiusura del vertice G20 a, in Indonesia. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"L'Italia è stata protagonista di questo; attorno a noi c'era molta attenzione, molta curiosità per questa partecipazione del nuovo governo. Conferenza stampa di chiusura di Giorgia Meloni al G20 di Bali aperta con il punto sull'aggressione russa dell'Ucraina. "C'erano, a detta di molti osservatori, gli ingredienti perchè si traducesse in un successo." "Intorno a noi c'è stata molta attenzione, sicuramente anche perché l'Italia qui era l'unica nazione con un capo di governo donna. Sul tema della parità il nostro Paese era un fanalino di coda, ora si è fatto un passo avanti."