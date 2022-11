Emma Marrone | “Perché in Italia puoi fare figli solo con un uomo?”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) In occasione dell’uscita del suo docufilm Sbagliata Ascendente Leone, disponibile su Amazon Prime Video dal 29 novembre 2022,ha parlato con Claudia Parzani, presidente di Borsana e scrittrice, della condizione femminile inper Vanity Fair., 38 anni, ha raccontato su Vanity Fair il suo desiderio di diventare madre da sola, senza aver bisogno di un, spiegando che l’emancipazione delle donne passa anche attraverso l’indipendenza riproduttiva. “Non siamo libere di gestire il nostro corpo e questa è una violenza“, ha sottolineato la cantante salentina. “Viviamo in un Paese in cui una donna per avere uno da sola deve andare all’esterola fecondazione assistita non è prevista. Non ...

Ha fatto il giro del web il commento ironico disui numeri della popolazione sulla Terra: la cantante conferma così di essere single. Da tempo,è ufficialmente single . La cantante salentina pare non riesca a trovare l'...ha di recente espresso il suo pensiero sulla maternità in Italia per le donne single come lei e ha stupito ...In un’intervista esclusiva a Vanity Fair e in occasione dell’uscita del docufilm Sbagliata Ascendente Leone, Emma Marrone si racconta in un dialogo con Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana e ...“Ce ne fosse uno che si fidanzata con me”, ha commentato con ironia Emma Marrone su Twitter, rispondendo alla pagina Trash Italiano e scherzando sul fatto di non aver ancora trovato l’anima gemella.