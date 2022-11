Elisabetta Gregoraci | vola a NewYork insieme al figlio Nathan | outfit comodi | ma trendy

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nei giorni scorsisi è concessa una breve vacanza a New York. La showgirl calabrese non è partita da sola, ad accompagnarla, infatti, c’è statoFalco Briatore, nato dal matrimonio con Flavio. Anche in quest’occasione l’ex volto del GF Vip ha sfoggiato dei look. GLINELLA GRANDE MELA – Durante la L'articolo

Today.it

Lo sa bene, che ha reso il suo long dress un po' 'mini' grazie a uno spacco audace . Una scelta, che sarà sicuramente copiatissima dalle sue fan. Minidress, che fantasia! Nella ...Pioggia di like e auguri da parte dei vip, in primis Caterina Balivo, Bianca Guaccero, Nicoletta Romanoff, Paola Turani,, Sabrina Salerno L'annuncio della gravidanza in Vaticano ... Elisabetta Gregoraci a New York col figlio, tra hotel di lusso e gite sul fiume Una pioggia di auguri arrivati anche da vip e volti noti della tv: Caterina Balivo, Bianca Guaccero, Sabrina Salerno, Elisabetta Gregoraci. La coppia sta insieme dalla scorsa estate e per entrambi si ...Elisabetta Gregoraci ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si mostra in tutta la sua sensualità sfoggiando un look cut-out super sexy ...