Anticipazioni X Factor 22 | 17 Novembre | puntata sugli inediti Ospite | Giorgia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) X2022 ritorna con una incredibile, domani, giovedì 17su Sky e in streaming su NOW. Scopriamo tutte ledello show Sky Original prodotto da Fremantle. Abbonati a Sky e guarda subito le puntate di X2022e ospiti del quarto Live di X2022 Nella prossimadi domani, giovedì 17, sul palco del Teatro Repower di Milano, i giovani talenti potranno esibirsi con i loro. A guidare questa attesissima, Francesca Michielin. Nei quattro roster la situazione è di perfetto equilibrio: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi arrivano a questo appuntamento decisivo, il più atteso dai ragazzi in gara, con ...

... politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Atlantide - Storie di uomini e di mondi : Monaco '72 le Olimpiadi della strage, in onda dalle 21.15 su La7 X2022 (talent show), in onda ...Ospite del quarto Live è Giorgia, tra le voci più importanti della musica italiana, considerata tra le più grandi artiste italiane di sempre, torna sul palco di Xdove presenterà con una ...ospiti e anticipazioni della puntata "X Factor", domani giovedì 17 novembre su Sky e in streaming su Now. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, è in arrivo un'altra serata elettrizzante ...Appuntamento decisivo quello di domani sera per i quattro giudici che partiranno da una perfetta parità con due concorrenti a testa ...