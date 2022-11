Anche Wilma Goich contagiata | salgono a 5 i casi di Covid al Gf Vip

Goich ha il Covid . La vippona è l'ultima della lunga serie (ancora in corso) di contagi al Gf Vip 7 , aggiungendosi così ad Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Charlie ...Misteriosi personaggi in tuta bianca nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo la positività al Covid di Attilio Romita , Patrizia Rossetti , Luca Onestini e Charlie Gnocchi ,Goich è risultata positiva venendo isolata dal resto del gruppo per la quarantena. Uomo in tuta bianca si aggira al Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta Mentre i vipponi stavano ...L'artista è l'ultima in ordine cronologico ad aver scoperto la positività al virus e anche lei ora è in isolamento. Il primo a rivelare la notizia è stato Daniele Dal Moro, che in stanza con Micol ...La casa del Gf vip si svuota. Dopo Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Luca Onestini, anche Wilma Goich ha il Covid. A vuotare il ...