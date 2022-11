Amichevoli 2022 | successo di misura per la Croazia | un gol di Kramaric stende l’Arabia Saudita

(Di mercoledì 16 novembre 2022) É laa conquistare la vittoria nell’amichevole contro, andata in scena presso il Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riyadh. Le due squadre che parteciperanno ai Mondialiin Qatar non si fanno male a vicenda per oltre 70 minuti, ma nel finalesale in cattedra e decide il match. L’attaccante dell’Hoffenheim prima si vede annullare un gol al 73? per fuorigioco e poi all’82’, su assist di Modric, trova il gol che regala la vittoria ai suoi. Beffata, che pur avendo totalizzato meno possesso palla si era resa più pericolosa in fase offensiva. Nel finale annullato un altro gol alla, targato Perisic, sempre per fuorigioco. Come da pronostico, s’impongono dunque Modric e compagni, che approcciano i ...

