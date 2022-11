Alta fedeltà | Zoe Kravitz | I produttori volevano che il mio personaggio fosse meno aggressivo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Zoe, interprete di Rob nella serie reboot, ha parlato della sua prematura cancellazione e di come avesse visioni differenti sul suorispetto ai. Ormai diventata una star riconosciuta a livello globale, Zoeha parlato della cancellazione di, serie Hulu tratta dall'omonimo romanzo di Nick Hornby, e di come iavessero una visione ben differente per il suo. "La questione è molto interessante perché ho dovuto davvero lottare con iper fare in modo che il miodavvero tossico.edulcorare il tutto. Anche alla fine del secondo episodio, ...