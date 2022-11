A Quiet Place | Day One | Joseph Quinn potrebbe far parte del cast

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L'attoresembra stia per unirsi aldel film A: Day One, lo spinoff dei lungometraggi diretti da John Krasinski., dopo aver conquistato i cuori dei fan di Stranger Things,ottenere uno dei ruoli principali nel film A: Day One, progetto spin-off della saga ideata da John Krasinski. Il progetto sarà diretto da Michael Sarnoski, già autore di Pig, basandosi su un'idea del creatore della saga cinematografica. La protagonista di A: Day One sarà Lupita Nyong'o esta attualmente concludendo le trattative per entrare a fardel gruppo di interpreti ...

