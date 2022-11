Mancini “Amichevoli utili per testare nuovi giocatori”

(Di martedì 15 novembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Anche se sono due, si tratta di due partite importanti per noi, per provare qualche giocatore nuovo, giovane, valuteremo queiche ancora non conosciamo benissimo”. Costretta a fare da spettatrice in Qatar, l'Italia chiuderà il suo 2022 con i test contro Albania, domani, e Austria, domenica. Due gare che offriranno al ct Robertola chance di allargare il gruppo anche in vista di marzo, quando scatteranno le qualificazioni agli Europei. Nel girone degli azzurri anche Macedonia e Inghilterra: “Il destino è così – commenta il tecnico ai microfoni ufficiali della Figc ricordando gli ultimi precedenti con le due nazionali in questione – Quella con la Macedonia è stata una partita assurda, che credo capiti una volta ogni 100 anni e purtroppo è capitata a noi. E' un gruppo abbastanza duro ma ...

Il Ct della Nazionale Italiana , Roberto, ha parlato ai canali ufficiali degli azzurri. Ecco le sue parole: 'Le 56 panchine come ... Queste saranno due partite importanti, anche se. ...... chi più e chi meno, eccettuati i giocatori che sono stati chiamati per ledella nostra Nazionale, che potranno cementare il gruppo, e possono consegnare al misterun po' di tempo ...Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo contro Albania e Austria, in due gare amichevoli, anche per testare qualche nuovo calciatore pronto ad esordire con la maglia dell'Italia di Mancini, in ...Il ct della nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato delle sue 56 panchine, in cui ha raggiunto Lippi e Prandelli, sui canali ufficiali azzurri. "Mi fa piacere raggiungere sia ...