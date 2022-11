Ha perso il bambino che aspettavamo La confessione choc di Antonino su Belen

Anastasiia Alashiri uccisa, ildi 2 anni rimasto senza nessuno. 'Stiamo cercando i parenti' ... E continuano a ripetere che quel giorno non hannouno, ma due figli. 'Vittime di un sistema ...La ragazza è ancora ricoverata all'ospedaleGesù di Roma e proprio quando le speranze per ... LA RICOSTRUZIONE Due sono le ipotesi al vaglio: che la ragazza abbial'equilibrio a causa del ...Il 21 settembre un incendio devasta la casa della famiglia Quaglio: il web si mobilita e in poco tempo vengono raccolti 50 mila euro di aiuti ...L’altro bambino portato in salvo lo ricordo bene ... ci hanno dato coraggio per tutto il tempo. Non è stato facile, io ho perso mio figlio, e come me altri hanno perso familiari e amici, e il ...