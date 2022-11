Gf VIP | Giulia Salemi | «Io e Pier abbiamo preso casa insieme a Milano» La curiosa reazione di Signorini

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 15 novembre 2022) Amore a gonfie vele trapaolo Petrelli. La conduttrice ha annunciato durante la diretta della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip di aver trovato, per la gioia dei fan della coppia. Alfonsocuriosissimo vuole saperne di più.paolo Petrelli e la convivenza Prosegue il momento d’oro dilegata da due anni conpaolo Petrelli. Sia il lavoro che l’amore procedono alla grande e la conduttrice, in una recente intervista rilasciata a Verissimo, ha parlato per la prima volta di una convivenza sognando i fiori d’arancio: «Questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza. Poi spero che la vita mi sorrida. Non voglio ...