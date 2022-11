Fano | giovane madre di 23 anni uccisa a coltellate Fermata una persona

(Di martedì 15 novembre 2022)di 23. Fermato l’ex marito sospettato dell’omicidio di Anastasia Alashri Era scappata dalla guerra in Ucraina Anastasia Alashri con la sua famiglia, un marito egiziano e il loro bimbo di tre, ma in Italia ha trovato la morte. Anastasia si era stabilita a, in provincia di Pesaro-Urbino, dove si era ben inserita lavorando in una nota osteria della città. Proprio l’assenza di ieri, domenica 23 novembre, dal lavoro ha fatto scattare l’allarme. La donna, 23, aveva denunciato pochi giorni prima ai carabinieri le vessazioni del marito, al quale aveva comunicato la volontà di separarsi. La donna, infatti, era andata via di casa e momentaneamente si era trasferita a casa di un amico e ...

Laucraina era adal marzo scorso, e un paio di mesi dopo aveva trovato impiego nel locale in via Vecchia, a Borgo Cavour. Anastasiia Alashri, fuggita dalla guerra in Ucraina e uccisa ...... mentre verosimilmente cercava di fuggire all'estero, dopo che per una decina di ore, a, erano state condotte infruttuosamente le ricerche delladonna, della quale in tarda mattinata era ...FANO «Siamo tutti sconvolti». Martina Carloni ha la voce incrinata dall'emozione. Nel suo locale in centro storico a Fano, l'Osteria dalla Peppa, lavorava come ...