Cop27 | il ministro Pichetto Fratin conferma la linea ‘all inclusive’ del governo | sì a nucleare | rigassificatori e accelerazioni sulle rinnovabili

(Di martedì 15 novembre 2022) Un colpo al cerchio e uno alla botte. Anche se risposte, commenti e contenuti dei colloqui che ilitaliano dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilbertoha tenuto alla Cop 27 di Sharm el-Sheikh danno un quadro abbastanza chiaro della posizione italiana su tanti temi, anche rispetto a quelle che sono le politiche internazionali. In poche parole: alla Conferenza delle Parti sul climal’apertura ale all’inviato speciale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, parla sì di, ma anche di. Sul fronte negoziati, chiara anche la posizione su uno dei pilastri delle discussioni in corso: quel meccanismo a fondo perduto ‘loss&demage’ per i Paesi ...

... che non contribuisce all'effetto serra, sta sopportando le conseguenze più gravi del riscaldamento globale", ha ribadito ildelle Finanze, Miftah Ismail. Allain corso in Egitto , i ...... alla Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ()... tra cui Teresa Jorda,per il Clima, Alimentazione e Agricoltura della Catalogna (Spagna); ...Il ministro dell'Ambiente brasiliano, Joaquim Leite, ha criticato martedì i "leader e gli uomini d'affari" che si sono recati in Egitto con aerei privati per partecipare al vertice delle Nazioni Unite ...Può una nazione intera "sdoppiarsi" per evitare di scomparire a causa dell'innalzamento dei mari La risposta è sì. Il Pase in questione è ...