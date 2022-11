Agenzia ANSA

E' stato trovato un accordo per l'approvazione del budget per il 2023 dell'Ue. Lo annuncia la presidenza ceca di turno in un tweet. L'intesa andava approvata entro la mezzanotte di oggi, o la ...... di una contabilità speciale che ha superato i lacci delregionale, di un unico centro di ... Il suo santino social in calzamaglia, come Superman, cheè "Abbiamo scherzato insieme con ... Bilancio Ue: trovata intesa sul budget 2023 E' stato trovato un accordo per l'approvazione del budget per il 2023 dell'Ue. Lo annuncia la presidenza ceca di turno in un tweet. (ANSA) ...Occhi negli occhi, la Salernitana sarà in riunione permanente. Si comincia oggi: il patron Danilo Iervolino ha convocato gli stati generali granata e tirerà la linea. Tutti ...