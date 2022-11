(Di martedì 15 novembre 2022) Nuovo rialzo, a ottobre, deiapplicati dalleaiper l'acquisto di abitazioni. Come si legge nel rapporto mensile Abi il tasso medio per le nuove operazioni per acquisto di ...

Agenzia ANSA

E' quanto emerge dall'ultimo rapportoelaborato su dati pubblicati dalla Banca d'Italia. I ... Le sofferenze nette delle(cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle ...Nuovo rialzo, a ottobre, dei tassi applicati dalleai nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni. Come si legge nel rapporto mensileil tasso medio per le nuove operazioni per acquisto di abitazioni è il 2,73% contro il 2,26% del mese ... ++ Banche: Abi, tassi nuovi mutui salgono a 2,73% ++ - PMI Ad ottobre 2022, i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 3,4% rispetto a un anno fa (4,3% a settembre). Tale evidenza emerge dalle stime basate ...Restano stabili le sofferenze bancarie a settembre con l'Abi che chiede per i prossimi mesi di concentrare le risorse pubbliche in misure a sostegno delle imprese, specie nella ristrutturazione del de ...