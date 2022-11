Zelensky | “Siamo pronti per la pace”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il presidente ucraino ha definito il ritiro russo da “Kherson liberata” come “l’inizio della fine della guerra”.in visita nel capoluogo riconquistato dagli ucraini, ha dichiarato: “Stiamo andando avanti.per la, laper tutto il nostro Paese”. L’Ucraina ha pagato “una alto prezzo” per riprendersi Kherson, ha detto. “E’ impossibile

E proprio nella piazza centrale di Kherson,ha parlato di fronte a una folla di diverse ... Ed ecco il risultato:qui oggi a Kherson '. Leggi anche Guerra Ucraina - Russia, Kiev ammette: ...- 'Stiamo andando avanti nella riconquista dei territori mapronti per la pace in tutto il Paese' ha dettoparlando alle truppe. Un messaggio a cui Mosca ha replicato ribadendo che 'è inaccettabile sostenere che il ritiro dei russi da Kherson ...La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 264esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di lunedì 14 novembre sul conflitto ...Visita a sorpresa di Volodymyr Zelensky a Kherson. Il presidente ucraino ha postato su Telegram una serie di fotografie che lo ritraggono nella città, liberata nei giorni scorsi dalla presenza russa.