Wilma Goich pazza di Daniele Dal Moro lui ha 45 anni meno di lei

Infine, si parlerà della'sbandata diper Daniele Del Moro.... 'Dici delle frasi che fanno bruciare le orecchie' Intanto il parrucchiere ha fatto infuriare Giaele De Donà, per aver invitato Oriana Marzoli a essere gentile conper non finire in ...Gf Vip 7, Wilma Goich gelosa delle attenzioni di Nikita Pelizon verso Daniele Dal Moro: “Lei deve stare attenta, altrimenti…” La cantante nelle scorse ore ha svelato di provare interesse nei confronti ...La fantastica Wilma Goich recentemente ha sorpreso tutti rivelando di avere una cotta per uno dei suoi coinquilini. La cantante ha confessato di avere un’intesa speciale con Daniele Dal Moro e di ...