Ucraina | il Wsj | “Gli Usa chiedono a Zelensky di pensare a ‘richieste realistiche’ per la pace”

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’amministrazione statunitense sta spingendo il governo ucraino a valutare la ripresa dei colloqui dicon la Russia, dopo il successo della controffensiva che negli scorsi giorni ha portato alla riconquista di Kherson. Secondo il Wall Street Journal, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha suggerito a Volodimirlo scorso 4 novembre di mostrarsi aperto ai negoziati. Una presa di posizione che consentirebbe a Kiev di avvantaggiarsi. Secondo quanto riferito al quotidiano da due fonti diplomatiche europee, durante l’incontro tenuto a Kiev, Sullivan ha consigliato all’entourage didi iniziare aa “priorità e richieste realistiche” per i negoziati. Il consigliere di Joe Biden ha anche invitato a una “riconsiderazione” dell’obiettivo dichiarato di ...

... gli Stati Uniti non stanno facendo pressioni sull'". A stretto giro, dopo la pubblicazione dell'ultimo retroscena del, parlando dall'aereo presidenziale, Sullivan ha anticipato un nuovo ...Gli Stati Uniti acquisteranno armi per l'dalla Corea del Sud Se confermato, il fatto evidenzierebbe le difficoltà riscontrate anche da Washington nel reperire armi per aiutare l'. ...Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, avrebbe consigliato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di prendere in considerazione una posizione negoziale «realistica» ...Quando finirà la guerra tra Russia ed Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio con l’invasione delle truppe di Mosca nel Donbass A ...